Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kafede yaşanan silahlı kavga ölümle sonuçlandı. Olay, 19 Ocak günü saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın dışarı taşmasıyla birlikte şüphelilerden birinin tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı öne sürüldü. Açılan ateş sonucu kafede bulunan müşterilerden S.G. ile 21 yaşındaki Bahri Cingöz yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Bahri Cingöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya’daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak genç, doktorların tüm çabasına rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.K. ile oğulları F.K. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.