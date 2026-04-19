Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Huzur-42/6" operasyonuyla şehrin asayiş ve güvenliği mercek altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışmalarda, merkez ilçelerdeki 36 farklı uygulama noktasının yanı sıra parklar, metruk binalar ve eğlence mekanları didik didik edildi.

Denetimler sırasında toplam 5 bin 312 şahıs ile 879 araç sorgulanırken, aranan 10 yoklama kaçağı yakalanarak adalete teslim edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kural ihlali yapan 34 araç sahibine toplamda 515 bin 94 lira tutarında idari para cezası kesildi; bu süreçte 2 araç trafikten men edilirken, hacizli olduğu tespit edilen 2 araç da ele geçirildi.

Sokak denetimlerinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bıçak gibi suç unsurlarına rastlanırken, iş yerlerine yönelik kontrollerde de mevzuata aykırı durumlar tespit edildi. Özellikle kimlik bildiriminde bulunmayan 62 kişi hakkında işlem yapılırken, kapalı alanlarda tütün kullanımına izin veren ve nargile sunum belgesi olmadan hizmet veren işletmelere cezai yaptırım uygulandı. "Asayiş huzurun anahtarıdır" prensibiyle hareket eden emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği için bu tür geniş kapsamlı uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.