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Kaynak: İHA

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Atışpoligonu Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Veli Edebali (28) idaresindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, sürücü Veli Edebali'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.