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Kaynak: AA

Kentte ilk kez düzenlenen organizasyonun başlangıcı Meram Bağları’nda verildi. Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sporcular, yarışa yoğun katılım gösterdi.

Katılımcılar, Konya’nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde iki ayrı parkurda mücadele ediyor.

Yarış kapsamında sporcular, 62,61 kilometrelik ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkur ile 94,9 kilometrelik ve 1337 metre tırmanış içeren uzun parkurda pedal çeviriyor.

Organizasyonun, hem sporculara rekabet hem de şehri tanıma imkânı sunduğu belirtildi.