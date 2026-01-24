Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Mühür bozma', 'Hakaret', 'Kadına yönelik şiddet' ve 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S.'ye yönelik çalışma başlattı.

Ö.S.'nin, eşi S.S.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğünü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğunu belirledi.

Polis, Ö.S.'nin yakalanmamak için eşinin evine kadın kıyafetleri giyerek girdiğini ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı tespit etti. Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren Ö.S., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.