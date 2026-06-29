Kaza, saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adliye istikametinden Marangozlar Sanayi istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi alınamayan otomobil, bisikletle caddenin karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki M.T.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adama ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.