Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sinan Aksoy yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı otomobil ile Muhammet Yusuf Teke idaresindeki 42 ANN 863 plaka otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi girişinde çarpıştı.

Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan sürücüler ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Yusuf Teke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.