Konya'da eski polisten çalıntı bamya operasyonu: Çalanda alanda herkes davalık oldu

'Bamyalar kapanan düğün salonundan kaldı' denilerek kendisinin de kandırıldığını söyleyen şüpheli Mevlüt U. da ifadesinde şunları söyledi:

“Hakan Çığır’ı daha önceden tanımıyordum. Tam tarihini hatırlamıyorum ancak çalıştırdığım iş yerine gelerek, bir arkadaşının Beyşehir ilçesinde düğün salonu olduğunu ancak pandemiden dolayı kapattığını, elinde çok miktarda kuru çiçek bamyası olduğunu, uygun fiyata satacağını söylemesi üzerine ben de gıda toptancısı olduğumdan fiyatı uygun olduğu takdirde alacağımı söyledim. Bir müddet sonra iş yerime tekrar geldi. Elinde 1 çuval kuru bamya vardı. Bamyaya baktığımda ithal bamya olduğunu gördüm ve şahısla pazarlık yaparak kilosunu 1300 TL, tam emin değilim ancak 37-40 kilogram bamyayı satın aldım. Bamyaların parası olan 52 bin TL’yi elden verdim. Parasını aldı ve gitti bir daha da bu şahsı görmedim. Ben bu şahıstan 1 kez 1 çuval bamya aldım."