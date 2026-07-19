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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düğün konvoyunun önünü keserek drift yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun drift yapmak, düğün konvoyuyla yolu kapatmak ve muayenesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 232 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Sürücünün belgesi 120 gün süreyle geri alınırken, araç da 120 gün trafikten men edilme kararı verildi. Ayrıca, sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.