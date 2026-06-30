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Kaynak: İHA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmalarını başarıyla neticelendirdi. Şehrin iki büyük merkez ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 6 zanlı hapse gönderildi.

Narkotik ekiplerinin merkez Karatay ilçesinde durdurduğu bir çekicide arama yapıldı. Detaylı aramalar sonucunda araç içerisinde tam 108 bin 318 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.U., Y.B.Ü., C.A. ve E.O. isimli 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin bir diğer hedefi ise merkez Selçuklu ilçesi oldu. İlçe genelinde belirlenen araç ve ikamet adreslerine düzenlenen operasyonda; 1500 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu H.E.S. ve H.M.E.Z. isimli 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Operasyonlar sonucunda yakalanan toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.S., H.M.E.Z., R.U., Y.B.Ü., C.A. ve E.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.