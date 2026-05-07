

Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ

Konya’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.



Daha önce soruşturmanın ilk aşamalarında yapılan iki ayrı operasyonda toplam 101 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs tutuklanmıştı.



Soruşturmanın devamında Beyşehir ilçesinde belirlenen 13 ikamet, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

- 51 adet AK-47 benzeri yerli üretim makineli tüfek

- 1 adet Uzi otomatik tabanca

- 34 adet ruhsatsız tabanca

- 2 adet av tüfeği

- 41 adet fişek

- 10 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar dikkat çekerken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.