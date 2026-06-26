Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "change araç" operasyonunda 37 araca el konuldu, 32 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 75 milyon lira değerindeki araçların yasa dışı yöntemlerle piyasaya sürüldüğü belirlenirken, soruşturmada 25 milyon liralık şüpheli para trafiği de tespit edildi.

Kaynak: AA
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Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Resim: 1

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "Oto Kapan" operasyonu kapsamında, deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar alarak tamiri mümkün olmayan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılmak suretiyle "change" işlemi yapıldığı, bu şekilde oluşturulan araçların üçüncü şahıslara satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

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Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Resim: 2

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Teknik Takip ve İzleme Büro amirliklerince yürütülen operasyon kapsamında, Konya'da 21, il dışında 16 olmak üzere 37 araçta yapılan incelemelerde bunların "change" olduğu belirlendi.

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Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Resim: 3

Operasyon kapsamında Konya'da 21, İstanbul'da 3, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya'da 2'şer, Ankara, Sakarya, Amasya, Hatay, Malatya, Şırnak ve Samsun'da 1'er olmak üzere toplam 37 araca el konuldu.

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Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Resim: 4

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu, şüpheliler arasında yaklaşık 25 milyon lira tutarında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen para transferleri yapıldığı tespit edildi.

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Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Resim: 5

50 ekip ve 150 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilere ait 15 ikamet ve 7 iş yerinde arama yapıldı.

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Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Resim: 6

Aramalarda, çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, tescil kaydı bulunmayan plaka ve araç ruhsatı ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

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Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı - Resim: 7

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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