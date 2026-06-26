Konya'da dev "change araç" operasyonu: 75 milyon liralık vurgun ortaya çıktı

Asayiş Daire Başkanlığı ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Teknik Takip ve İzleme Büro amirliklerince yürütülen operasyon kapsamında, Konya'da 21, il dışında 16 olmak üzere 37 araçta yapılan incelemelerde bunların "change" olduğu belirlendi.