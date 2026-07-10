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Kaynak: İHA

Konya'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancayla göğsünden vurulan kuyumcu Sami Ayaz (37), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre Turgay B. ile kuyumcu Sami Ayaz arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla Ayaz'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Ayaz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Sami Ayaz hayatını kaybetti. Ayaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli Turgay B.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.