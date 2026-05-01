Olay, dün akşam saatlerinde Şefikcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüs kullandığı sırada erik yiyen sürücü, meyve parçasının nefes borusuna kaçması üzerine fenalaştı. Panik yaşayan ve nefes almakta güçlük çeken sürücü, o sırada caddede devriye atan Yunus ekiplerini fark ederek korna çalıp yardım istedi.

Aracını durdurup dışarı çıkan sürücü, el işaretleriyle konuşamadığını ve boğulmak üzere olduğunu anlatmaya çalıştı. Durumu anında kavrayan polis memurları, sürücüye müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süreli müdahalenin ardından boğazındaki erik parçası çıkarılan sürücü, derin bir nefes alarak kendine geldi. Bir süre dinlenen talihsiz sürücü, hayatını kurtaran polislere teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.

"EĞİTİMLERİMİZİN KARŞILIĞINI VERDİK"

Müdahale anını anlatan polis memuru Salih Bulut, rutin görevlerini yaptıkları sırada gelen uzun süreli korna sesiyle durumu fark ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şahıs kapıyı açtığında arkadaşımız Celalettin hemen durumu anladı ve müdahale etti. Heimlich manevrası ile boğazındaki erik parçasını çıkardı. Vatandaşımız kendine gelince biz de görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşadık."

Hayat kurtaran müdahaleyi gerçekleştiren polis memuru Celalettin Öztürk ise aldıkları ilk yardım eğitimlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim temel görevimiz. Aldığımız eğitimlerin karşılığını bu şekilde sahada vermek gurur verici. Vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman görev başındayız."