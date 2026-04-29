Karatay Bilim ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Öğrencilerin geliştirdiği projeler fuar boyunca yoğun ilgi görürken, kurulan stantlarda gençler çalışmalarını ziyaretçilere ayrıntılı şekilde anlattı, gelen soruları yanıtladı.

Proje yürütücüsü Yunus Emre Dağ ise yaptığı açıklamada, Karapınar Bilim ve Sanat Merkezi olarak 12. dönem 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nı hayata geçirdiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz bilişim, fen ve teknoloji ile teknoloji tasarım alanlarında edindikleri bilgileri projelere dönüştürdü. Buradaki temel amacımız, onların hem el becerilerini hem de sunum yeteneklerini geliştirmektir” ifadelerini kullandı.