Bozkır ilçe merkezine 13 kilometre mesafede bulunan Karacahisar Mahallesi’ndeki Aygırdibi Şelalesi, Kurban Bayramı boyunca en hareketli günlerinden birini yaşadı. Bayram tatilini fırsat bilen 6 binin üzerinde ziyaretçi, araçlarıyla şelaleye gelerek aileleriyle birlikte piknik yaptı. Eşsiz doğasıyla bilinen mesire alanına her yıl düzenli olarak geldiklerini belirten doğaseverler, bölgenin huzur veren atmosferinde yorgunluk attı.

Ailesiyle birlikte şelaleye gelen İbrahim Biçer, Kurban Bayramı dönemlerinde mesire alanındaki yoğunluğun katlanarak arttığını, hava şartlarının tam anlamıyla elverişli olmamasına rağmen vatandaşların buraya gelmekten vazgeçmediğini dile getirdi.

Bayram tatili vesilesiyle Konya merkezden ailesiyle birlikte yola çıkan Fatih Ahmet Sarı, uzun süredir merak ettiği bu gizli cenneti ilk kez yerinde görme fırsatı bulduğunu aktardı. Yakın çevresinin tavsiyeleri ve sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde bölgeye karşı büyük bir ilgi duyduğunu ifade eden Sarı, alanın büyüleyici bir dokuya sahip olduğunu söyledi.

Konya sınırları içinde böylesine değerli doğa harikalarının bulunmasının gurur verici olduğunu belirten Sarı, doğanın korunması adına tüm ziyaretçilere şu önemli çağrıda bulundu:

"Buraya gelen herkesin çevreye karşı duyarlı olması şart. Gelecek nesillerin de bu güzelliklerden mahrum kalmaması için çevremizi temiz tutmalı ve çöplerimizi kesinlikle doğaya bırakmamalıyız."