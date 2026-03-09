Konya'daki merkezde misafir edilen ve renkleriyle dikkat çeken 3 albino burma pitonu, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken sürüngenler arasında yer alıyor. Deri, göz ve pullarda renklenmeyi sağlayan "melanin" pigmentinin eksikliği (albinizm) nedeniyle bu yılanlar, türdaşlarından farklı olarak beyaz-krem tonlarına sahip. Ancak bu görsel güzellik, beraberinde yüksek bir hassasiyeti de getiriyor.

"GÜNEŞ HASSASİYETLERİ ÖLÜMLERİNE NEDEN OLABİLİR"

Merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, albino pitonların bakımının standart yılanlara göre çok daha fazla özen gerektirdiğini vurguladı. Akbalcı, bu nadir canlıların yaşam koşullarını şu sözlerle açıkladı:

Doğal yaşam alanları olan tropikal bölgelerdeki ısı ve nem dengesi birebir taklit ediliyor.

Melanin pigmentleri olmadığı için güneş ışığına karşı aşırı hassaslar. Bu nedenle güneşten uzak, loş ışıklandırmalı özel kabinlerde, kızılötesi lambalar altında tutuluyorlar.

Merkezdeki iki piton 4 metre, diğeri ise 2,5 metre civarında. Genç olanlar daha aktif olduğu için daha fazla gıda tüketirken, yaşlı pitonlar daha hassas bir ilgiyle takip ediliyor.

VAHŞİ DOĞADA DEZAVANTAJLILAR

Albinizmli türlerin vahşi doğada hayatta kalmalarının çok zor olduğunu belirten Akbalcı, özel bakım şartları altında bu sürenin 30 yıla kadar çıkabildiğine dikkat çekti.

İnsanların bu hayvanları evde besleme isteğinin onlara zarar verebileceğini hatırlatan hekim, "Işık ve ısı hassasiyetine dikkat edilmezse yaşamları kısalıyor, hatta bu durum ölümlerine neden oluyor" uyarısında bulundu.