Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akıl almaz olayın ardından Ekici’nin 14 yıllık eşi Mine Ekici’nin çelişkili ifadeleri üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan incelemelerde, çiftin engelli çocuklarını tedavi ettirmek amacıyla muskacılık ve büyücülük yaptığı öne sürülen Hüseyin Sarıbaş isimli kişiyle bağlantı kurduğu belirlendi.

İddiaya göre Sarıbaş, Ekici çiftini “cinler aleminde seçilmiş kişiler” olduklarına inandırdı. Mine Ekici’nin içinde bir cin bulunduğunu öne süren Sarıbaş, kendisiyle birlikte olması durumunda doğacak erkek çocuğun veliaht olacağını iddia etti. Ayrıca İbrahim Ekici’nin belirli bir tarihte öleceğini ve cennete gideceğini söylediği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, ölümü kabul eden ve 21 Ağustos'u sabırsızlıkla bekleyen Ekici'nin, 31 Mart'ta evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.

SES KAYITLARI SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan ses kayıtları ise olayın seyrini değiştirdi. Kayıtlarda Mine Ekici’nin, eşinin öldüğü gece boyunca Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğü ve “Söylediğin her şeyi yaptım. Adamı öldürdüm. Çocuk hala ölmedi” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Sarıbaş tutuklanırken, Mine Ekici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “eşi tasarlayarak öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında ise Sarıbaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi dikkat çekti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.