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Kaynak: AA / DHA / İHA

Leyla Samur’dan 6 Temmuz’dan bu yana haber alınamaması üzerine ailesinin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kayıp kadını bulmak için AFAD, Yaren Arama Kurtarma Derneği, Sarıl Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ve polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma yürüttü.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Leyla Samur, Atakent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Düşler Şelalesi’nin üst bölümündeki ormanlık alanda bulundu.

SARP ARAZİDEN DİKKATLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Bulunduğu bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekipler, Leyla Samur’u bulunduğu noktadan dikkatli bir şekilde çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Samur’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayıp kadının sağlık durumuyla ilgili detayların yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.