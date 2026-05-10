Kaza, Ankara-Konya Kara yolu Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında meydana geldi. İki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kavşakta çarpıştı.
3 YARALI VAR
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.