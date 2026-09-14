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Kaynak: Haber Merkezi

Konya Şeker bünyesinde bulunan Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satış sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan kömür borcu nedeniyle satışa çıkarılan santralin ilk artırmasına talip çıkmadı.

Soma İcra Dairesi'nin 2026/242 Talimat Dosyası kapsamında gerçekleştirilen elektronik satış süreci herhangi bir teklif verilmeden tamamlandı.

13,88 MİLYAR TL DEĞER BİÇİLDİ

990 MW kurulu güce sahip Soma B Termik Santrali için belirlenen muhammen bedel 13 milyar 882 milyon 869 bin 383 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

İlk artırmada başlangıç bedeli ise yaklaşık 6 milyar 946 milyon 734 bin TL olarak belirlendi. Muhammen bedelin yaklaşık yarısından başlayan artırmaya rağmen santral için teklif verilmedi.

Elektronik satış ekranında da ilk artırmaya ilişkin “Bu ilan için henüz teklifiniz bulunmamaktadır” bilgisi yer aldı.

İKİNCİ ARTIRMA 30 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

İlk artırmadan sonuç alınamamasının ardından gözler ikinci ihaleye çevrildi. Soma B Termik Santrali için ikinci artırma 30 Eylül 2026 saat 14.45'te başlayacak.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek artırma yaklaşık bir hafta sürecek ve 7 Ekim 2026 saat 14.45'te sona erecek.

İkinci artırmada santrale yatırımcıların teklif verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

SATIŞIN NEDENİ 14 MİLYAR TL'LİK KÖMÜR BORCU

Santralin icradan satışa çıkarılmasının arkasında TKİ'ye olan kömür borcu bulunuyor. Konya Şeker bünyesindeki Soma B Termik Santrali'nin TKİ'ye faiz hariç 14 milyar TL borcu bulunduğu belirtildi.

Söz konusu borç nedeniyle santral hakkında icra takibi başlatılmış ve satış sürecine geçilmişti.

İlk artırmada alıcı çıkmamasının ardından süreç ikinci artırmayla devam edecek. İkinci artırmada da teklif gelmemesi halinde santralin icra yoluyla satışındaki belirsizlik sürecek.