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Kaynak: ANKA

Enerji sektöründe gözler, Konya Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Soma B Termik Santrali'nin zorunlu el değiştirme sürecine çevrildi. Şirketin, kamu kurumu niteliğindeki Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan borç bakiyesinin 20 milyar TL sınırını aşması üzerine başlatılan icra süreci hız kazandı. Borç tasfiyesi kapsamında yasal prosedürlerin işletildiği tesis için satış çanları çalıyor.

SATIŞ BEDELİNİN 8-9 MİLYAR TL OLMASI BEKLENİYOR

İcra Dairesi tarafından yürütülen süreç doğrultusunda santralde incelemelerde bulunan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. Heyet, santral binası ve bağlı taşınmazların güncel toplam değerini 350 milyon dolar olarak tescil etti. 2015 yılında Konya Şeker tarafından 685,5 milyon dolar bedelle bünyeye katılan tesisin, Eylül ayı içerisinde 8-9 milyar TL aralığında bir bedelle ihaleye çıkarılması öngörülüyor.

GELİR DOĞRUDAN TKİ'YE AKTARILACAK

Enerji yönetimi kaynaklarından alınan bilgilere göre, yasal adımların planlanan takvime uygun ilerlemesi halinde icra ihalesi önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. İhale sonucunda elde edilecek nihai gelir, doğrudan alacaklı konumundaki TKİ'nin kasasına girecek. Ancak satış bedelinin, 20 milyar TL'yi aşan devasa borcun ne kadarlık bir bölümünü finanse edeceği, ihale sürecinde verilecek resmi tekliflerle netlik kazanacak.

SÜRPRİZ YATIRIMCILAR BEKLENİYOR

Soma B Termik Santrali'nin milyarlık satışı, enerji piyasasında faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaları şimdiden harekete geçirdi.

Daha önce tesisle yakından ilgilendiği bilinen Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın ihale için hazırlık sürecine girdiği belirtiliyor.

Sektör kulislerinde, süreç boyunca farklı ve sürpriz yatırımcı gruplarının da ihaleye katılarak rekabeti kızıştırabileceği konuşuluyor.

Eylül ayında yapılması planlanan ihale, Türkiye enerji piyasasının bu yılki en önemli el değiştirmelerinden birine sahne olacak.