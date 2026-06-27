Türkiye'nin en büyük tarım ve sanayi kuruluşlarından Konya Şeker'in 2025 yılı finansal tabloları, şirketin operasyonel tarafında yaşadığı derin daralmayı gün yüzüne çıkardı. Hasılatında yüzde 18'lik sert bir düşüş yaşayan ve giderleri katlanan dev şirket, yılı 3 milyar lirayı aşan net dönem zararıyla tamamladı.

HASILAT ERİDİ, BRÜT KAR "ZARARA" DÖNÜŞTÜ

Tarımdan Haber'de yer alan haberde; Konya Şeker’in 1 Ocak – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, şirketin esas faaliyetlerinde ciddi bir darboğazdan geçtiğini gösteriyor.

Şirketin 2024 yılında 77,2 milyar TL seviyesinde olan hasılatı, 2025 yılında yaklaşık yüzde 18 oranında azalarak 63,4 milyar TL'ye geriledi. Satışların maliyeti ise 64,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Hasılatta yaşanan bu erime tabloya doğrudan yansıdı; 2024 yılında 2,3 milyar TL brüt kâr elde eden şirket, 2025 yılında 950,8 milyon TL brüt zarar yazdı.

ESAS FAALİYETLERDE 13,1 MİLYAR TL'LİK 'KARA DELİK'

Grubun operasyonel kârlılığındaki asıl bozulma ise "Esas Faaliyet Kârı" kaleminde kendini gösterdi. 2024 yılında 3,3 milyar TL esas faaliyet zararı açıklayan Konya Şeker, bu zararı 2025 yılında dörde katlayarak 13,1 milyar TL’ye yükseltti.

Bu devasa artışın arkasındaki ana nedenlerden biri olarak, "Esas faaliyetlerden diğer giderler" kalemindeki patlama gösterildi. 2024'te 5,2 milyar TL olan bu gider kalemi, 2025 yılında tam iki katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

PARASAL KAZANÇ DÜŞÜNCE FATURA AĞIRLAŞTI

Geçtiğimiz yıl grubun finansal tablolarını ayakta tutan ve net kârlılığı destekleyen en önemli unsur 23,8 milyar TL’lik "Parasal Kazanç" kalemi olmuştu. Ancak 2025 yılında bu kalem 14,5 milyar TL seviyesine geriledi.

Esas faaliyetlerdeki devasa zararlar ve katlanan giderler karşısında, daralan parasal kazanç kalemi şirketin kârlılığını kurtarmaya yetmedi.

Konya Şeker'in 2025 yılı bilançosundaki kritik net veriler ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Net Dönem Zararı: 3.049.725.740 TL

Ana Ortaklık Payı Zararı: 2.994.529.413 TL

Esas Faaliyet Zararı: 13.110.502.938 TL