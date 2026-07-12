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Kaynak: AA

Üreticiyi üretimin her aşamasında desteklemeyi planlayan Konya Şeker, 2026-2027 kampanya döneminde de mali destek ödemelerine devam ettiğini açıkladı.

Sulama ihtiyacının önem kazandığı ve girdi maliyetlerinin arttığı dönemde üreticilerin yükünü hafifletmeyihedefleyen Konya Şeker’in, 566 milyon 633 bin TL tutarındaki pancar sulama avansını ve 98 milyon 118 bin TL'lik ekim avansını 13 Temmuz Pazartesi günü üretici ortaklarının hesaplarına yatırmaya başlayacağı ifade edildi.

Toplamda 664 milyon 751 bin TL'lik ödeme gerçekleştirmiş olacak.