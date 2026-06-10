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Son 3 yılın kurak geçtiğini hatırlatan Kırkgöz, bu sezon kış aylarında yeterli kar yağışı alınamamasına rağmen ilerleyen süreçte etkili olan yağışların özellikle yer altı ve yer üstü su kaynaklarına önemli katkı sağladığını belirtti.

Hububat hasat dönemine yaklaşıldığını ifade eden Kırkgöz, arpa hasadının yaklaşık 15-20 gün içinde başlayacağını, ardından buğday hasadının devam edeceğini söyledi. Bu yıl yağışların olumlu etkisiyle rekoltede ciddi bir artış beklendiğini vurgulayan Kırkgöz, dekara verimin de önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl buğday rekoltesinin 1 milyon 800 bin ton, arpa rekoltesinin ise 650-700 bin ton seviyelerinde kaldığını hatırlatan Kırkgöz, bu yıl özellikle kıraç arazilerde verimin belirgin şekilde arttığını dile getirdi.

Çiftçilere hasat sürecinde biçerdöver kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunan Kırkgöz, ürün kayıplarının önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan hasat sezonuyla birlikte sürücülere de uyarıda bulunan Kırkgöz, yol kenarlarında kuruyan otların yangın riski oluşturduğuna dikkat çekerek, araçlardan sigara izmariti ve cam şişe gibi maddelerin atılmaması gerektiğini vurguladı.

Hububat fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını belirten Kırkgöz, üreticilerin özellikle buğday ve arpa fiyatlarında yeni bir güncelleme beklediğini ifade etti.