Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma doğrultusunda Konya'nın yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Niğde ve Şanlıurfa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon kapsamında ayrıca, "uyuşturucu madde ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu 4 firari de yakalanarak gözaltına alındı.