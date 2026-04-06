Konya merkezli 13 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.