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Kaynak: İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde çiftçilerin merakla beklediği 2026 yılı arpa hasat sezonunun startı verildi. Tuz Gölü havzası sınırlarında yer alan Tuzyaka Mahallesi’nde, üretici İbrahim Deveci’ye ait 70 dekarlık arpa tarlasında ilk biçerdöverler çalışmaya başladı.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, sahaya inerek üreticilerin ilk hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Tuz Gölü’ne yakın mesafede bulunan kıraç tarım arazilerinde yetiştirilen arpa ürününde, bu yıl dekara ortalama 450 ila 500 kilogram arasında bir verim öngörüldüğünü açıkladı.

Kulu genelinde yaklaşık 440 bin dekar alanda buğday, 160 bin dekar alanda ise arpa ekili bulunduğunu belirten Öztürk, bu yıl ilçede ve bölge genelinde etkili olan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Geçen yılın verilerine oranla bu yıl çok daha yüksek bir verim düzeyi beklediklerini ifade eden Öztürk, tüm üreticilerin emeklerinin karşılığını alacağı bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Kulu ilçe genelinde ilk adımı atılan arpa hasat faaliyetlerinin, önümüzdeki günlerde hava şartlarına bağlı olarak daha geniş alanlarda yoğunlaşarak devam etmesi öngörülüyor.