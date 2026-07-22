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Kaynak: İHA

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Karatay Sanayi Sitesi Gemlik Sokak'ta yer alan bir imalathanede öğlen vakitlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşların dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışma sayesinde alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.