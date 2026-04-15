Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağ Vadisi’nde kiraz, ceviz, üzüm, şeftali, Antep fıstığı ve çilek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde don zararı tespit edilmediği bildirildi.

SAHADA YOĞUN TARIMSAL İNCELEME

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilin önemli üretim merkezlerinden biri olan Aladağ Vadisi’nde saha ziyaretlerini sürdürdü. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar KURT ile doğal afet ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, farklı meyve türlerinin bulunduğu üretim alanları yerinde kontrol edildi.

Bölgede kiraz, ceviz, üzüm, şeftali, Antep fıstığı ve çilek bahçelerinde yapılan gözlemlerde, olası don riskine karşı değerlendirmeler gerçekleştirildi.

DON RİSKİNE KARŞI KONTROL

Saha ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelerde, üretim alanlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ifade edildi.

Yapılan değerlendirmelerde don zararı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir tespitin bulunmadığı belirtildi.

ÜRETİCİLERLE YERİNDE İLETİŞİM

Ziyaret kapsamında bölgede üretim yapan çiftçilerle de bir araya gelen ekipler, sahadaki üretim süreci hakkında bilgi aldı. Küçük ölçekli alanlarda dahi üretime katkı sağlayan çiftçilerin çalışmaları yerinde incelendi.

ÜRETİM TAKİBİ DEVAM EDECEK

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha çalışmalarının düzenli şekilde sürdürüleceğini belirterek üretim alanlarının takip altında tutulacağını ifade etti.

İncelemelerin ardından, tarımsal üretimin korunması ve olası doğal afet risklerine karşı önleyici çalışmaların devam edeceği bildirildi.