

Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ

Konya’nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna gelen iki şahıs, gerçekleştirdikleri gasp olayının ardından kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu zanlılar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Konya Ereğli’de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen iki şahıs, çalışanları tehdit ederek bir miktar parayı gaspetti. Paraları alan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Emniyet Güçlerinden Kaçamadılar

Olayın ihbar edilmesi üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. İstasyonun güvenlik kameralarını incelemeye alan ve çevre güvenliğini sağlayan ekipler, şahısların eşkalini ve kaçış güzergahını belirlemek için titiz bir çalışma yürüttü.

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheli saklandıkları adreste yakalandı.