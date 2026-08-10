Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gece saatlerinde hareketlilik yaşandığı, mahkumların cezaevi içerisinde isyan başlattığı ve bunun üzerine cezaevi önünde kalabalık oluştuğu iddia edilmişti.

İddialar üzerine konya İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığı anlaşldığından devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

8 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda “İsyan çıktı, ölü ve yaralılar var” iddiasına ilişkin olarak başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.