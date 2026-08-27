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Kaynak: İHA

Konya'nın Bozkır ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir kamyonda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Baybağan Mahallesi sınırları içinde başlayan yangında, kasadaki samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozkır Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin eş zamanlı ve etkili müdahalesi sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası alanda soğutma işlemleri tamamlanırken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme başlatıldı.