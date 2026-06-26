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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, araç ve konut ilanlarında dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ardından, sosyal medya platformlarında paylaşılan doğrulanmamış ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık, Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda da yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların paylaşılması gerektiğini hatırlatarak, kurallara aykırı paylaşımların yakından takip edildiğini ve gerekli idari yaptırımların uygulandığını açıkladı.

DENETİMSİZ İLANLARA DİKKAT



Düzenleme kapsamında emlak ve galeri işletmelerinin, sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilan bağlantılarını paylaşmaları, bağımsız ilan niteliğindeki paylaşımlardan ise kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Vatandaşların da kapora dolandırıcılığı, yetkisiz satışlar ve sahte ilanlar nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarındaki doğrulanmamış ilanlara itibar etmemeleri istendi.

"DOLANDIRICILAR SOSYAL MEDYAYA YÖNELDİ"



Tüketici Hakları Genel Başkanı Ergün Kılıç, ilan sitelerinde alınan yasal önlemlerin ardından dolandırıcıların sosyal medya platformlarına yöneldiğini belirterek, vatandaşların özellikle piyasa değerinin çok altında sunulan ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

KAPORA GÖNDERMEYİN UYARISI



Kılıç, ilan sahibinin kimliği ve taşınmaz ya da aracın gerçekliği resmi olarak doğrulanmadan kesinlikle kapora veya ön ödeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Özellikle yalnızca mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurulmasının istenmesi ve "başkası alacak" gibi ifadelerle ödeme baskısı yapılmasının dolandırıcılık belirtisi olabileceğine dikkat çeken Kılıç, şüpheli durumlarda ilgili kamu kurumlarına başvurulması çağrısında bulundu.