Konut piyasasında kredili satışların ağırlığı yeniden artışa geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemelerin etkisiyle şubat ayında ipotekli konut satışlarının toplam içindeki payı 33 ayın ardından ilk kez yüzde 20’yi aştı.
Konut satışında kredi etkisi geri dönüyor: Düzenleme olumlu yansıdı
BDDK düzenlemelerinin ardından ipotekli satışların payı 33 ay sonra yeniden yüzde 20’nin üzerine çıktı. Uzmanlara göre finansman kanalı yeniden hareketlenmeye başladı.Derleyen: Abdullah Kerzi
Kredi düzenlemeleri etkisini gösterdi
BDDK’nın finansal istikrarı desteklemek amacıyla aldığı makroihtiyati kararlar kapsamında, konut kredilerinde önemli değişikliklere gidilmişti. Bu çerçevede kredi değer oranında birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, 2010 sonrası inşa edilen ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar için daha avantajlı kredi imkanı sunulmuştu.
Söz konusu adımların ardından ipotekli satış oranı ocakta yüzde 18,2’ye, şubatta ise yüzde 20,1’e yükseldi. Bu oran en son Mayıs 2023’te yüzde 23,3 seviyesinde kaydedilmişti.
Gerilemeden yükselişe geçiş
Son yıllarda uygulanan sıkı kredi politikaları ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle ipotekli satışların payı 2024’te yüzde 10,7’ye kadar gerilemişti. Aynı dönemde yüksek kira fiyatları ve alternatif yatırım araçlarının getirisi, konut talebini canlı tutmuş, toplam satışlar yaklaşık 1,8 milyonla rekor kırmıştı.
Yeni yılda ise kredi kullanımındaki artış, ipotekli satış oranını yeniden yukarı taşıdı. En düşük seviye yüzde 4,4 ile Aralık 2023’te görülmüştü.
Finansman kanalı yeniden açılıyor
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, ipotekli satış oranının yeniden yüzde 20 seviyesine ulaşmasının finansman tarafında sınırlı bir normalleşmeye işaret ettiğini belirtti. Hepşen, kredi koşullarının daha geniş bir kesime hitap edecek şekilde yeniden düzenlenmesinin bu artışta önemli rol oynadığını ifade etti.
Krediye erişimin özellikle belirli fiyat segmentlerinde kolaylaştığını vurgulayan Hepşen, hareketliliğin daha çok ikinci el konut piyasasında yoğunlaştığını dile getirdi. Bu gelişmenin yeni konut üretiminden ziyade finansman kanalının yeniden çalışmaya başladığını gösterdiğini kaydetti.
Faiz düşüşü talebi destekledi
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan ise konut kredisi faiz oranlarının son dönemde yüzde 2,5’in altına gerilemesinin satışlara olumlu yansıdığını söyledi.
Yüksek kira fiyatlarının da vatandaşları konut almaya yönlendirdiğini belirten Akdoğan, bankaların kredi kullandırma konusunda daha istekli hale geldiğini ifade etti.
Akdoğan, faiz oranlarının yüzde 1 seviyesine düşmesi durumunda ipotekli satışların toplam içindeki payının yüzde 35-40 bandına yükselebileceğini sözlerine ekledi.