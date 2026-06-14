Konut piyasasında yeni dönem: Bu kurala uymadılar, 5 milyon TL ceza yediler

Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, internet ortamında yayımlanan tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarında EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunlu kılındı. Sanal ortamda faaliyet yürüten ilan siteleri ve platformlar bu sisteme entegre edilirken; Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi yaygın kullanılan sosyal ağlar da denetim kapsamına alındı.