Sosyal medya mecralarında gerçeği yansıtmayan sahte konut ve araç ilanları üzerinden yaşanan tüketici mağduriyetlerinin artması üzerine Ticaret Bakanlığı yasal işlem başlattı. Bakanlık, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) mevzuatına aykırı ilan barındıran sosyal medya platformlarının çatı kuruluşu META'ya yaptırım uyguladı.
Konut piyasasında yeni dönem: Bu kurala uymadılar, 5 milyon TL ceza yediler
Ticaret Bakanlığı, sahte ilanlarla vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla yürürlüğe koyduğu EİDS kurallarına aykırı hareket eden META şirketine 5 milyon TL idari para cezası uyguladı. Düzenleme kapsamında sosyal medyadaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları sıkı takibe alındı.Kaynak: Diğer
Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, internet ortamında yayımlanan tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarında EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunlu kılındı. Sanal ortamda faaliyet yürüten ilan siteleri ve platformlar bu sisteme entegre edilirken; Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi yaygın kullanılan sosyal ağlar da denetim kapsamına alındı.
EİDS kurallarına aykırı şekilde emlak ve vasıta ilanı yayımlanmasına göz yuman META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine toplamda 5 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.
Bakanlık, emlakçı ve oto galeri esnafının cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına, sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS onayı almış ilanların linklerini paylaşabileceklerini, bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlardan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.
Vatandaşların ise kapora dolandırıcılığı, yetkisiz kişilerin pazarlama faaliyetleri ve hayalî ilanlar nedeniyle mağdur olmamaları için sosyal iletişim uygulamalarındaki doğrulanmamış ilanlara itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.
Sistemle birlikte ilan sitelerindeki satılık konut ilanlarında 415 bin 618 adetlik (yaklaşık yüzde 26) bir azalma kaydedildi. Yaşanan bu sert düşüşü değerlendiren Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, durumu piyasayı manipüle eden sahte ve yetkisiz ilanların tasfiyesi olarak yorumladı.
Sanal köpüğün ortadan kalktığına değinen Akçam, şu ifadeleri kullandı:
"İlan sitelerinden silinen 415 bini aşkın ilan, sektörümüzün yıllardır maruz kaldığı bilgi kirliliğinin bir göstergesiydi. Bugün yaşanan bu düşüş, piyasanın daha şeffaf, daha güvenilir ve gerçek verilere dayalı bir yapıya kavuştuğunun kanıtıdır."