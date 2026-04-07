Türkiye’de şubatta 39 bin 843 TL olan ortalama metrekare konut fiyatı, Orta Doğu’da savaşın başladığı mart ayında yüzde 1,13 arttı ve 40 bin 380 TL oldu.

Böylece ortalama birim fiyatında ilk defa 40 bin TL barajı aşıldı. 100 metrekarelik ortalama bir konut fiyatı da 4 milyon TL’yi geçti. Mart 2026’da en pahalı ve en ucuz iller de belli olurken; Ankara, Kayseri ve Bartın, listelerin dikkat çeken illeri oldu.

Türkiye konut piyasasında mart verileri belli olurken, ilandaki veriler dikkate alınarak yapılan analizde ortalama metrekare satış fiyatı yeni bir eşik noktayı aştı.

Şubat ayında 39 bin 843 TL olan metrekare fiyatı mart ayında 40 bin 380 TL oldu. Böylece Türkiye genelinde ortalama birim fiyatında ilk defa 40 bin TL barajı aşıldı. 100 metrekarelik ortalama bir konut fiyatı da ilk defa 4 milyon TL’yi aştı.

KAYIP DEVAM ETTİ

Endeksa tarafından ölçülen verilere göre geçen ay konut fiyatlarındaki artış yüzde 1,13 olarak gerçekleşti. Martta yüzde 1,94 olan TÜFE dikkate alındığında, konutta reel kayıp geçen ay da devam etti. Öte yandan yıllık ortalama fiyat artışı ise yüzde 27,37 oldu.

Martta ülke genelinde ortalama kira ise 26 bin TL olurken, bir konutun yıllık kira getirisi %7,25 ve amortisman süresi 14 yıl oldu.

EN PAHALI İLLER

Mart 2026’da sadece daire nitelikli konutlar dikkate alındığında, Türkiye’de metrekare fiyatı en yüksek iller şöyle:

BARTIN VE ANKARA DETAYI

En pahalı iller listesine bakıldığında Muğla, İstanbul ve Antalya 50 bin TL barajının üzerinde yer alıyor. 8 ilde metrekare fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde konumlanıyor. Büyükşehirlerden farklı olarak Bartın da “en pahalı iller” listesine girerken, Başkent Ankara’nın “ilk 10”da yer almaması dikkat çekti.

Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 40’a yakın artış gösterse de, Mart 2026’da Başkentte ortalama metrekare satış fiyatı 36 bin 561 TL oldu.

EN UCUZ İLLER

Yine Mart 2026’da metrekare fiyatı en ucuz şehirler ise şunlar oldu:

KAYSERİ DETAYI

En uygun fiyatlı konutlarda ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri öne çıkarken; sanayisi ve kış turizmi gelişmiş, aynı zamanda öğrenci şehri olan Kayseri listede dikkat çekti.