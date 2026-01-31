BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek.

DAYANIKLI KONUTA KOLAYLIK

Konut alacak olan kişilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el - ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

İKİNCİ EV ALINIYORSA KREDİ ORANI AZALTILACAK

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu karar ile belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

Açıklanan yeni düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

-Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde birinci el ve ikinci el ayrımı kaldırıldı.

-2010 yılından sonra yapılan binalarda enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

-İlk konutunu alacaklar değeri 5-7 milyon arası konutlarda enerji sınıfına göre daha fazla kredi kullanılabilecek.

-Değeri 5 milyona kadar olan konutlarda kredi oranı yüzde 90’a yükseltildi.