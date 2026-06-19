MB konut Mayıs ayı fiyat endeksini ve TÜİK konut satışlarını açıkladı.

Mayıs’tan Mayıs’a son bir yılda;

Türkiye yıllık TÜFE oranı yüzde 32,61 oldu. Ortalama konut fiyatları ise yüzde 24,5 oranında arttı. Böylece TÜFE’ye göre Türkiye de son bir yılda konut fiyatları ortalama olarak yüzde 6,1 oranında reel değer kaybetti.

oranında reel değer kaybetti. Yine aynı yılda. İTO İstanbullular geçinme endeksi yüzde 36,77 oldu. İstanbul’da konut fiyatları ortalama yüzde 25,4 oranında arttı. Bu durumda Son bir yılda İstanbul’da konut fiyatları yüzde 8,31 oranında reel değer kaybetti.

İki yıldan beridir, konut fiyatları reel olarak düşüyor. Ancak bu düşme konut fiyatlarında önceki yıllarda meydana gelen balonu söndürmeye yetmiyor. Çünkü 2019 Mayıs ayını 100 olarak alırsak, 2026 Mayıs ayında;

Konut fiyat endeksi yüzde 1981,5,

TÜFE endeksi yüzde 990,887 oldu.

Yani konut fiyatlarında balon devam ediyor. Bunun bir kısmı kalıcı olacaktır. Bir kısmı sönmeye devam ediyor.

Konut talebinde azalma, konut fiyatlarını düşürdü.

Mayıs ayında Konut satışları geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 31,2 oranında geriledi.

Yine Mayıs ayında yabancıya konut satışları, yüzde 27 oranında düştü.

Konut talebinin düşmesinin en önemli nedeni, Türkiye’de 2025 Mart ayından beri oluşan iç siyasi sorunlardır. Hükümetin CHP üstüne gitmesi, içerde ve dışarda güven sorunu yarattı. Mülkiyet güven sorunu oluşturdu. İç talep azaldı.

Vatandaşlık verilmesine rağmen, iç siyasi sorunların tırmanması, güven sorunu ve AB’nin olumsuz raporları yabancının konut talebini düşürdü.

Söz gelimi ödemeler bilançosuna göre, Nisan 2026’da yurt içi yerleşiklerin yurt dışında gerçekleştirdiği gayrimenkul alımı 187 milyon ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki net gayrimenkul alımı 164 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bu verilere göre, söz konusu dönemde yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları, yabancıların Türkiye’deki net gayrimenkul alımlarından daha yüksek olmuştur.

Piyasanın bu kadar kırılgan olmasına rağmen konut talebinin düşmesinin bir nedeni de, nakitte kalma tercihidir. Bu da güven sorunu demektir. BDDK kredi-değer oranlarını sınırlıyor: Konutun değerine göre kullanılabilecek kredi oranlarına sınır getirildi. İpotekli konut kredileri önceki yıllarda yüzde 40’ dolayında iken son yıllarda yüzde 20’ ye geriledi.

Ayrıca konut kredi faiz oranları arttı. Büyük bankalarda yılık kredi faiz oranı yüzde 36,12’dir. Çok yüksek değil ama önceki yıllara göre reel faiz oranı daha yüksektir.

Sonuç; Hükümet halkın çoğunluğunu tedirgin eden ve insanların ve sermayenin yurt dışına çıkmasına neden olan, CHP‘ye haksız yaptırımları durdurması gerekir. Aksi halde insanlar ve sermayeyi yurtta tutamayız ve konut fiyatları dahil istikrar sağlayamayız.