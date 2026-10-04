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Konut alım-satım sürecinde tapu aşamasında karşılaşılabilecek hukuki risklerin başında ipotekli taşınmazlar geliyor. Hukuken ipotekli bir evin satılmasına herhangi bir engel bulunmazken, asıl büyük risk ödemenin yapılış şeklinde ortaya çıkıyor. Satıcı veya emlakçının yönlendirmesiyle doğrudan yapılan ödemeler, alıcıları yıllar sürebilecek hukuki mücadelelerle baş başa bırakabiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Gayrimenkul Hukukçusu Murat Tezcan, ipotekli konut satışlarındaki tehlikeye dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Problem, ödemenin nasıl yapıldığında. Önümüze gelen dosyaların çoğu aynı: 'Siz ipoteği kapatın, tapuyu hemen hallederiz' deniyor, alıcı parayı ödüyor. Sonra ya satıcı vazgeçiyor ya da eve haciz geliyor. Alıcının elinde de parasını geri almak için açacağı, yıllar sürebilecek bir dava kalıyor."

KREDİ BORCUNU ÖDESENİZ BİLE İPOTEK KALKMAYABİLİR

Uzmanlar, ev üzerindeki ipoteğin türüne de dikkat çekiyor. Bankaların çoğu zaman ipoteği "limit ipoteği" şeklinde tesis ettiğini belirten Tezcan, bu durumun sadece konut kredisini kapsamadığını vurguladı. Limit ipoteği; satıcının ilgili bankadaki kredi kartı, ticari kredi veya diğer bireysel borçlarını da kapsayabiliyor.

Bu nedenle alıcının kendisine söylenen konut kredisi borcunu ödemesi durumunda dahi, satıcının diğer borçları nedeniyle bankanın ipoteği kaldırmama hakkı bulunuyor.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN ADIM ADIM GÜVENLİ SATIŞ REHBERİ

İpotekli konut alırken paranızı ve mülkünüzü güvenceye almak için uzmanların önerdiği kritik adımlar şunlar:

YAZILI TEYİT ALIN

Bankadan ipoteğin tamamen kaldırılması için gereken kapama tutarını mutlaka yazılı olarak talep edin.

Doğrudan Bankaya Yatırın: Ödemeyi kesinlikle satıcıya veya emlakçıya yapmayın; borç tutarını doğrudan ilgili bankaya yatırın.

İŞLEMLERİ AYNI GÜN TAMAMLAYIN

İpoteğin kaldırılması ve tapu devir işleminin aynı gün içerisinde tamamlanmasını sağlayın. Krediyle alım yapılıyorsa bankalar bu organizasyonu tek seferde yürütüyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ KULLANIN

Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde para, tapu devri alıcının üzerine geçene kadar blokede tutulur.

BORÇ DEVRİNDE BANKA ONAYI ŞART

Taraflar kendi arasında anlaşsa dahi banka onay vermedikçe borç devredilemez; borçlu yine satıcı kalır ve ipotek evin üzerinde durur.