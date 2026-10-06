AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, bir televizyon kanalının sabah programına konuk oldu ve fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı açıkça hedef aldı. Sayan Kaya bu iddiaların ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığından affını istemişti. Bayram, engellilerin hakkının yendiğini ve kim olursa olsun herkesin bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan belediye başkanları için de "Çağırsan gelir zaten" dedi.

Bu çıkışın ardından en çok sorulan soru, Bayram'ın partisinden kopup kopmadığıydı. Bana kalırsa mesele bu değil. Söylediklerine yakından bakınca bir veda değil, partisinin aklanması talebi görülüyor.

Tepkiler gecikmedi. İktidara yakın bir gazeteci, parti içi sorunların televizyonda konuşulmasını eleştirdi. Eski Başbakanlık Basın Müşaviri Cahit Tuz daha ileri gitti. Bayram'ın partiye sızmış bir "Truva atı" olabileceğini yazdı, neden NOW TV'yi ve neden bu zamanı seçtiğini sordu. “AK Parti'de yeni dönem olmayacağını gördüğün ve bu nedenle karşı mahalleye göz mü kırpıyorsun?" şeklinde sorular yöneltti.

4 Ekim'de ise sosyal medyadan özür diledi. Başta Erdoğan olmak üzere dava arkadaşlarından ve teşkilatlardan helallik istedi. Bazı ifadelerinin maksadını aştığını, görüşlerini parti içinde dile getirmesi gerektiğini yazdı. Cumhurbaşkanı'nın fon süreciyle ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini daha önce vurgulaması gerektiğini de ekledi. İktidara yakın çevreler bu özrü de yeterli bulmadı.

Bayram tek değildi. AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Meclis'in yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilere fon krizini anlatırken utandığını söyledi ve toplumsal bir çürümeden söz etti. 800 milyarlık bir kayıp konuşulurken toplanabilecek paranın 8 milyarı bile bulmadığını hatırlattı. Sorumlular hesap vermezse seçimlerin kaybedileceğini de söyledi.

Arınç'ın sözleri Bayram'ınkilerden daha ağırdı. Buna karşın ondan bir geri adım gelmedi. Bunu içerikten çok konumla açıklamak mümkün: Arınç'ın bağlı olduğu bir aday listesi ya da elinde tuttuğu bir görev yok, Bayram ise görevdeki bir milletvekili. İki örnekten kesin bir sonuç çıkarmak zor. Yine de şimdilik sesini yükseltenlerin, kaybedecek bir şeyi olmayanlar olduğu görülüyor.

Bayram'ın dediği gibi korkudan konuşamayanlar varsa, onunla aynı düşünüp susan kaç vekil olduğunu merak etmemek elde değil. En yüksek sesle konuşan bile iki gün içinde özür dilediğine göre, vekilleri partide tutan şeyin sadakat mi yoksa gidecek yer olmaması mı olduğu da tartışmaya açık.

Transferin görünmeyen faturası

Basına yansıyan listelere göre 2023 seçimlerinden bu yana başka partilerden seçilmiş 19 milletvekili AKP'ye katıldı. Bunların 10'u İYİ Parti'den, 5'i Gelecek Partisi'nden, 2'si CHP'den geldi; Yeniden Refah ve DEVA'dan da birer vekil geçti. Eylül'de Meclis kulislerinde üç yeni transferden söz edildi. Belediye başkanlarının katılımı ise artık sıradan bir haber.

Bu rakamlar ilk bakışta AKP'nin gücünü gösteriyor. Parti içinden bakan biri için hesap başka. Aday listesindeki yer sayısı belli. Dışarıdan gelen her vekil ve belediye başkanı bir beklentiyle geliyor ve bu beklenti, partide yıllardır sırasını bekleyen birinin payından karşılanıyor.

Partiye yıllarını vermiş bir vekil bu transferleri izlerken bir sonraki listede yer alıp alamayacağını düşünüyor. Cevabı belirsiz olan biri için partide kalmanın karşılığı da azalıyor.

Aday kaygısına itibar kaygısı eklenince

Aday olamama kaygısı tek başına bir vekili partisinden koparmaya yetmez. Fon soruşturması ise işe bir de itibar meselesini kattı.

Bayram'ın canlı yayında dile getirdiği iddiaya göre soruşturmada Sayan Kaya'nın yanı sıra genel başkan yardımcıları, bakan yardımcıları ve bürokratların da adı geçiyor. Seçim bölgesinde esnafla, emekliyle, engelli aileleriyle karşılaşan vekil bu iddiaların hesabını yüz yüze veriyor. Bayram'ın "içim acıyor" demesinin bir nedeni de bu olabilir.

İki kaygı birleşince bazı vekillerin kendine sorduğu soru da değişiyor. Önce listede kendisine yer kalıp kalmayacağını düşünen vekil, bir süre sonra o listede olmanın kendisine ne kazandıracağını sormaya başlıyor. Siyasette kopuşlar çoğunlukla bu ikinci soruyla geliyor.

Neden herkes kapıya yürümüyor?

Bu yaklaşımın zayıf bir yanı da var. İktidar partisinin elinde muhalefette olmayan imkânlar bulunuyor. Listeye alınmayan bir vekile bürokraside, büyükelçilikte ya da bir kamu kurumunda görev verilebiliyor. Nitekim geçmiş seçimlerde listeden çıkarılan AKP'li vekillerin çoğu partide sessizce kaldı.

Gidecek yerin olmaması da önemli bir engel. Sağda AKP'ye rakip olabilecek partiler bugün vekil kazanmıyor, kaybediyor. Yeniden Refah'tan Suat Pamukçu Mart 2024'te AKP'ye geçti. Aynı partiden Doğan Bekin için de benzer bir iddia çıktı; Bekin 30 Eylül'de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında partisinde kalacağını söyledi. Yeni Yol, Kani Torun'un istifasıyla 20 milletvekili sınırının altına düşüp Meclis grubunu kaybetti ve grubu ancak Yeniden Refah'tan Ali Yüksel'in katılımıyla yeniden kurabildi. Kulislerde İYİ Parti'den iki vekilin daha AKP'ye geçebileceği konuşuluyor. Grubunu başka partiden gelen vekille ayakta tutan bir partinin, AKP'den ayrılmayı düşünen birine güvence vermesi zor.

Seçmen cephesinde ise durum farklı. Basına yansıyan derlemelere göre 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah 63 belediye kazandı. Bu sonuç, AKP'den rahatsız olan muhafazakâr seçmenin bir kısmının muhalefete değil, sağdaki başka bir partiye yöneldiğini gösterdi. Ne var ki bu belediyelerden 34'ünün başkanı daha sonra AKP'ye geçti. Seçmen AKP'den uzaklaşırken seçtiği isimler AKP'ye dönüyor. Vekillerin seçmenin peşinden gitmesi için ise önce güvenli bir yer görmeleri gerekiyor.

Özel'in merkez hamlesi ve eksik sağ ayak

Böyle bir yer nerede olabilir? YENİ Parti ilk anda akla gelmiyor. Ancak Özgür Özel, partinin yalnızca sosyal demokratlara seslenmeyeceğini, farklı kesimleri "Türkiye İttifakı" adı altında bir araya getirmek istediğini söylüyor. Gelecek Partisi kontenjanından CHP listesiyle seçilen ve şu an Yeni Yol grubunda bulunan bir vekilin YENİ Parti'ye geçebileceğini yazan yorumcular da oldu. Vekil ise şimdilik partisinden ayrılma kararı olmadığını açıkladı.

Söylem ile seçmenin algısı arasında henüz büyük bir fark var. AREA Araştırma'nın 17-20 Ağustos'ta 2.027 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yalnızca yüzde 3,5'i YENİ Parti'yi muhafazakâr bir parti olarak tanımladı. Bu durumda bir AKP'linin doğrudan YENİ Parti'ye geçmesi, hem kendi seçmenine hem de YENİ Parti tabanına anlatması güç bir adım olur.

Bu yüzden sağda bir ortak gerekiyor. İYİ Parti ile kalıcı bir işbirliği, AKP'den ayrılmak isteyen muhafazakâr milliyetçi bir vekile kimliğinden vazgeçmeden geçebileceği bir yol açabilir. İki parti arasındaki ilişki de kötü değil: Müsavat Dervişoğlu 27 Temmuz'da YENİ Parti'nin kuruluşunu kutladı ve Özel'e başarı diledi. Öte yandan İYİ Parti, Kürt meselesinde iktidarın yürüttüğü sürece en çok karşı çıkan parti. Dervişoğlu bu konuda Özel'den açık yanıt beklediğini daha önce söyledi. Özel ise ilkesel bir tutum aldıklarını, AKP ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını belirtiyor.

Bu konuda uzlaşma olmadan iki partinin yakınlaşması kolay değil. Çözüm, meseleyi ortak metne hiç almamak ya da "her adım Meclis'te ve açık biçimde atılsın" gibi iki partinin de kendi seçmenine anlatabileceği bir ilkede anlaşmak olabilir. Ekonomi, hukuk devleti ve fon soruşturmasıyla yeniden gündeme gelen yolsuzluk konularında ise iki parti zaten yakın duruyor.

Köprüyü kim taşır?

Program farklarını çoğu zaman aday geri plana iter. ASAL Araştırma'nın 5-10 Ağustos'ta 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı ankette, muhalefetin adayının kim olması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 26,8'i Mansur Yavaş, yüzde 17'si tutuklu Ekrem İmamoğlu, yüzde 6,5'i Özgür Özel yanıtını verdi.

Bu isimlerin her birinin durumu farklı. Yavaş, milliyetçi geçmişi nedeniyle YENİ Parti ile İYİ Parti'nin birlikte destekleyebileceği en uygun isim gibi görünüyor; ancak aynı geçmiş Kürt seçmen açısından soru işareti yaratıyor. İmamoğlu'nun önünde hukuki bir belirsizlik var. Ali Babacan uluslararası tanınırlığı ve AKP geçmişiyle partisinden ayrılan muhafazakâra güven verebilir, fakat içinde yer aldığı Yeni Yol grubu vekil kaybediyor.

Ankette dikkat çeken bir başka sonuç da "fikrim yok" ya da "cevap yok" diyenlerin yüzde 31,6'lık oranı. AKP'den ayrılmayı düşünen vekil gibi kararsız seçmen de kiminle yola çıkacağını henüz bilmiyor.

Neye bakmalı?

Bugün AKP'den toplu bir ayrılık beklemek için erken. Yine de transfer siyasetinin bedelini parti içinde kimin ödediği artık daha açık konuşuluyor ve bu sorunun cevabı yalnızca AKP'ye bağlı değil.

Önümüzdeki aylarda izlenmesi gereken birkaç gelişme var. Bayram'ın ardından başka vekillerin de konuşup konuşmayacağı ya da onun yaşadıklarının diğerlerini susturup susturmayacağı bunların başında geliyor. Sağdaki seçmen kaymasının tek bir partide toplanıp toplanmayacağı, YENİ Parti ile İYİ Parti'nin Kürt meselesinde ortak bir dil bulup bulamayacağı da belirleyici olacak. Muhalefetin adayını seçime yakın bir krizle değil, erkenden ve az hasarla belirleyip belirleyemeyeceği ise belki en önemlisi.

Bu konularda olumlu adımlar atılırsa transferlerin yönü de değişebilir. Şimdilik Bayram'ın çıkışı ve iki gün sonra gelen özrü aynı durumu gösteriyor: AKP içinde rahatsızlık var, ama dışarıda güvenli bir yer görünmüyor. Bu durum AKP için bir uyarı, muhalefet için ise henüz değerlendirilmemiş bir fırsat.