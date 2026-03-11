İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında E.A. (21) ve Y.E.T. (19) isimli şahısların, dijital platformlar üzerinden konum paylaşarak uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler, 3 şahsa uyuşturucu madde sattıkları sırada narkotik ekiplerince suçüstü yakalandı.



Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda; 206 gram skunk, 51.5 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve Y.E.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.