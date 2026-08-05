Adana’da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan 4 kişiden emlakçı B.Y'nin, arsa satışı yapmak için bir araya geldiği H.S. ile anlaşamadığı, çıkan tartışmada H.S.'nin husumetlilerine konum bilgisi gönderdiği belirlendi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Y, ile tetikçiler ve onlara yardım eden kişilerin aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.
Konum attı, kendi de vuruldu: Adana’daki cinayet intikam planı çıktı
Adana’da bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı silahlı saldırının arkasından intikam planı çıktı. Arsa satışı için bir araya geldiği H.S. ile tartışan emlakçı B.Y’nin, öfkelenerek H.S.'nin husumetlilerine mekânın konumunu gönderdiği ortaya çıktı.Kaynak: DHA
Olay, 30 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kebapçıda meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen, yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri Kalaşnikof, diğeri ise tabancayla içeride yemek yiyen husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda H.S., E.Ç., K.E. ve emlakçı B.Y, yaralandı.
Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan S. A, kaçan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmek istedi. Ancak saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği A, ağır yaralandı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar H.S., E.Ç., K.E. B.Y ve S.A ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Samet Aksoy doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aksoy'un cansız bedeni, otopsinin ardından morga götürüldü. Hafif yaralı Yücekaya, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletti. Yapılan incelemede, saldırıda yaralanan Baran Yücekaya'nın, arsa satışı görüşmesi yapmak üzere H.S. ile kebapçıda buluştuğu belirlendi.
İddiaya göre görüşme sırasında H.S. ile anlaşmazlık yaşayan Yücekaya'nın, H.S.'nin borç-alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilere kebapçının konumunu gönderdiği anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine gelen tetikçilerin ateş açtığı, Baran Yücekaya'nın da taburcu olduktan sonra bir adreste saklandığı tespit edildi.
Ekipler, tetikçi olduğu belirlenen M.Ç, motosikleti kullandığı öne sürülen M, R ve B.Y ile Y'nin saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen eşi S.Y., annesi S.Y. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya, "Olayla ilgim yok. Ben de saldırıda yaralandım, mağdurum" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, M.R, B.Y, S.Y., S.Y. ve A.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.