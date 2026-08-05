Konum attı, kendi de vuruldu: Adana’daki cinayet intikam planı çıktı

Adana’da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan 4 kişiden emlakçı B.Y'nin, arsa satışı yapmak için bir araya geldiği H.S. ile anlaşamadığı, çıkan tartışmada H.S.'nin husumetlilerine konum bilgisi gönderdiği belirlendi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Y, ile tetikçiler ve onlara yardım eden kişilerin aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.