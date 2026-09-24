Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Aksaray'da uyuşturucu maddeleri belirlediği konumlar üzerinden sattığı tespit edilen 25 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Farklı noktalara bırakılan uyuşturucuların bulunmasıyla toplam 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya beldesi ile Çimeli köyünde yaşandı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgede bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı genişleten ekipler, yabancı uyruklu J.N.'nin kimliğini belirledi. Şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, yapılan incelemelerde uyuşturucuyu çeşitli ıssız alanlara bıraktığı ve alıcıların kendisine gönderilen konumlara giderek maddeleri aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, J.N.'yi Çimeli köyünde bir ağacın altına uyuşturucu bırakırken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonundaki konum kayıtlarını inceleyen jandarma, yaklaşık 30 farklı noktada arama gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda 1 kilo 60 gram metamfetamin bulunurken, şüphelinin üzerinde ele geçirilen 14 bin 400 liraya da el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan J.N., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.