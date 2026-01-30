Şah İsmail Türk müydü, Kürt müydü? Bu soru son birkaç gündür yeniden alevlendi. Sosyal medyada hararetli tartışmalar, televizyonlarda keskin yorumlar, tarih üzerinden yürüyen kimlik kavgaları… Oysa bu tartışmayı sağlıklı bir zemine oturtmak istiyorsak, önce şunu kabul etmek gerekir: Şah İsmail’in etnik kökeni meselesi tarihçilerin alanıdır. Arşivler, kronikler, dönemin siyasi ve kültürel bağlamı bu işin asıl referanslarıdır. Bugün ekran başında yapılan kimlik atışmaları değil.

Asıl soru şu: Neden şimdi?

Tarihte kalmış bir hükümdarın milliyeti, neden tam da Türkiye’de “barış ve kardeşlik süreci”nin kırılgan bir evreye girdiği; Ortadoğu’nun yeniden dizayn edildiği; İran’ın bölgesel denklemin tam merkezine yerleştiği bir dönemde yeniden gündeme geliyor?

Şah İsmail yalnızca bir hükümdar değildir. Safevi Devleti’nin kurucusudur. Anadolu’daki Alevi-Türkmen topluluklarıyla güçlü bağları vardır. Aynı zamanda bir çok kaynağa göre İran coğrafyasında Şii kimliği devlet ideolojisi hâline getiren figürdür. Bunların dışında iddialara bulunan kaynaklar da vardır ama o tartışmaların adresi medya değildir. Ama her şekilde hem Anadolu’yu hem İran’ı hem de mezhep siyasetini ilgilendiren sembolik bir kişiliktir. Bu nedenle onun üzerinden yürütülen tartışmalar, salt etnik ya da mezhepsel bir merakın ürünü değildir; bugünün kimlik, mezhep ve jeopolitik gerilimlerine temas eden sembolik bir mücadeledir.

Türkiye’de son yıllarda yürütülen “barış ve kardeşlik” söylemi, etnik ve mezhepsel fay hatlarını yumuşatma iddiası taşıyor. Ancak bu süreç, yalnızca iç dinamiklerle şekillenmiyor. Suriye’nin kuzeyinde oluşan yapı, Irak’ın kuzeyindeki fiili durum, İran’daki Kürt meselesi, ABD’nin bölgesel stratejileri ve İsrail’in güvenlik perspektifi gibi çok katmanlı faktörler bu sürecin arka planında duruyor. Böyle bir tabloda tarihsel figürlerin kimliği üzerinden yürüyen tartışmalar, toplumsal hafızayı yeniden mobilize etmenin bir aracı hâline gelebiliyor.

Şah İsmail’in Türk olduğu vurgusu, bir kesim için Anadolu’daki tarihsel sürekliliği güçlendiren bir anlatı üretir. Kürt olduğu iddiası ise başka bir kimlik siyasetinin tarihsel kök arayışına hizmet eder. Fakat burada gözden kaçan nokta şu: 16. yüzyılın siyasal kimlikleri ile 21. yüzyılın etnik milliyetçilik kategorileri aynı şey değildir. O dönemde hanedan aidiyeti, mezhep tercihi ve siyasi sadakat; bugünkü anlamda “ulus” kavramından çok daha belirleyiciydi. Modern ulus-devlet çağının kavramlarıyla erken modern dönemi okumak, çoğu zaman bugünkü siyasi ihtiyaçlara cevap üretme çabasına dönüşür.

Tam da bu nedenle, Şah İsmail tartışmasının yeniden ısıtılması tesadüf değildir.

Ortadoğu’da uzun süredir konuşulan “Büyük Ortadoğu Projesi” ya da daha geniş anlamıyla bölgesel yeniden yapılanma senaryoları, devlet sınırlarından çok kimlikler üzerinden ilerliyor. Irak’ın parçalı yapısı, Suriye’nin fiili bölünmüşlüğü, Lübnan’daki mezhepsel denge, Yemen’deki vekâlet savaşları… Şimdi bu çemberin İran’ı da içine alacak şekilde genişleyebileceğine dair yorumlar artıyor. İran’ın hem etnik çeşitliliği hem de mezhepsel pozisyonu, onu bu tür projeksiyonların merkezine yerleştiriyor.

Böylesi bir atmosferde Safevi mirasının tartışmaya açılması, yalnızca tarihsel bir merak değildir. Safevi-Osmanlı rekabeti, Sünni-Şii ayrışması, Anadolu’daki Alevi hafızası ve İran’ın bugünkü rejimi arasında sembolik bağlar kuruluyor. Şah İsmail üzerinden yürüyen “Türk mü, Kürt mü?” tartışması aslında daha geniş bir sorunun gölgesinde şekilleniyor: Bölge kimlikleri nasıl konumlandırılacak? Türkiye’nin iç barış arayışı, bölgesel jeopolitik hesaplarla nasıl kesişecek?

Türkiye açısından mesele son derece hassas. Çünkü içeride yürütülen her barış söylemi, dışarıdaki gelişmelerden bağımsız değil. Suriye’nin kuzeyinde ortaya çıkan yapının uluslararası meşruiyet arayışı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin pozisyonu, İran’daki etnik hareketlilik ihtimali… Tüm bunlar, Türkiye’deki etnik tartışmaları doğrudan etkiliyor. Tarihsel figürler üzerinden kimlik konsolidasyonu sağlamak, kısa vadede duygusal bir tatmin üretebilir; fakat uzun vadede toplumsal fay hatlarını derinleştirme riski taşır.

Şah İsmail’in kimliğini bugünün siyasi pozisyonlarına göre yeniden tanımlamak, aslında geçmişi değil bugünü konuştuğumuzu gösterir. Çünkü mesele 1500’lü yıllar değil; 2026’nın Ortadoğu’sudur. İran’ın nükleer programı, İsrail-İran gerilimi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı, Rusya’nın Suriye’deki pozisyonu, Türkiye’nin sınır güvenliği politikaları… Bu tablo içinde her tarihsel sembol, güncel bir anlam kazanır.

Barış ve kardeşlik süreci zaten kırılgan bir zeminde ilerliyor. Toplumun farklı kesimlerinde güven sorunu var. Uluslararası aktörlerin bölgeye dair iştahı ise azalmış değil. Böyle bir dönemde tarih üzerinden yürüyen etnik polemikler, süreci tahkim etmek yerine zayıflatabilir. Çünkü kimlikler üzerinden yükselen her sert söylem, karşı tarafta yeni bir savunma refleksi üretir.

Belki de asıl sorulması gereken soru şudur: Şah İsmail’in kimliği üzerine yürütülen bu tartışma, kime ne kazandırıyor? Türkiye’de toplumsal barışı mı güçlendiriyor, yoksa mevcut gerilimleri mi besliyor? İran’ın içinde bulunduğu baskı ve kuşatma algısını mı derinleştiriyor, yoksa bölgesel iş birliği ihtimalini mi artırıyor?

Tarih, elbette konuşulmalı. Ama tarih, bugünün siyasi hesaplaşmalarının aparatı hâline getirildiğinde, bilgi üretmez; cephe üretir. Şah İsmail’i tarihçilere bırakmak, bugünü daha serinkanlı değerlendirmek için bir fırsattır. Çünkü bugün ihtiyaç duyulan şey, 16. yüzyılın kimlik kavgalarını yeniden üretmek değil; 21. yüzyılın çok katmanlı krizlerini akılcı bir zeminde yönetebilmektir.

Şah İsmail’in Türk ya da Kürt olması, bugünün Ortadoğu denkleminde tek başına belirleyici değildir. Ama onun üzerinden yürütülen tartışmanın zamanlaması, bize çok şey anlatır. Asıl mesele milliyet değil; kimliklerin hangi siyasi projeye eklemlendiğidir. Ve belki de bu yüzden, tarih yeniden konuşuluyor.