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Ö.A. yönetimindeki 10 ADU 854 plakalı araç, Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binasının önündeki park yerinden ayrıldığı esnada kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle otomobil, parti binasının camını kırıp içeriye girdi.

Binanın içerisinde ilerlemeyi sürdüren araç, toplantı salonuna kadar ulaşarak burada durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olayda yaralanan sürücü Ö.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün, kazanın ardından aracın frenlerinin çalışmadığını belirttiği öğrenildi.