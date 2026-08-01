Kaynak: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sarılar Caddesi'nde Sarılar Mahallesi istikametinden Manavgat şehir merkezi yönüne seyir halindeki B.B.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjü aşarak karşı şeride geçti.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI!

Refüjde bulunan ağacı yerinden söken otomobil, karşı şeride geçerek şehir merkezi istikametinden gelen Y.Ü. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç parçaları çevreye savrulurken, olay yeri adeta savaş alanına döndü.

4 KİŞİ YARALANDI!

Kazada sürücüler B.B.Ö. ve Y.Ü. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan E.Ü. ve F.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.