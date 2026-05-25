Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde sabah saat 04.00 sıralarında Ali İhsan D. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ince betonla kaplı dekoratif surlara çarparak durdu.

Kazada sürücü ile yanındaki Faruk G., Mehmet D. ve Eren O. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ayrıca dekoratif surlar da zarar gördü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.