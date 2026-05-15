Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Yeni Akçalın Mahallesi’nde kontrolden çıkan tarım aracı olarak bilinen patpat, yol kenarında bulunan bir iş yerine girerek durabildi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği patpat, büyük bir gürültüyle dükkâna çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, iş yerinde ağır maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.