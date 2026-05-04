Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak Van Gölü’ne uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, göle düşen araçtaki sürücüyü çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suyun içine gömülen otomobilin çıkarılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.